Nettuno: on air la rievocazione storica dello Sbarco Alleato, su Radio6Teca

"Rai Radio6Teca accompagnerà 'dalla spiaggia alla libertà', la rievocazione storica dello Sbarco Alleato del 1944 che il Comune di Nettuno proporrà tra il 21 e il 22 gennaio prossimi alle ore 9 e, in replica alle 18" viene illustrato in una nota dalla tv di Stato.



Si precisa dunque: "E lo farà grazie ad una unica media partnership proponendo, anche su Dab+, uno speciale curato da Elisabetta Malantrucco con le voci del tempo, approfondimenti, ricordi ed interviste inedite attingendo dai contenuti degli archivi storici della Rai. In più, attraverso il sito www.radio6teca.rai.it, proporrà una ricca photogallery oltre a filmati d'epoca."



"La riproposizione di alcuni programmi, non solo musicali, giornali radio d'epoca che fanno parte dell'archivio di Radio Rai e che hanno fatto la storia dell'emittente saranno presentati nella loro forma originale, accompagnati da una scheda introduttiva che ne identifica la provenienza storica aggiungendone dettagli e curiosità sul programma" si prosegue.



"Seconda Guerra Mondiale: il 22 gennaio del 1944 le truppe alleate angloamericane sbarcano tra Anzio e Nettuno. Radio 6 Teca ricorda il drammatico avvenimento riproponendo alcune testimonianze conservate negli archivi dell'Audioteca Rai tra cui la storia di Angelita - si osserva inoltre -, bambina trovata sulla spiaggia dagli alleati e poi morta sotto i bombardamenti in braccio ad una crocerossina."



"A lei è dedicata una canzone e una statua. I documenti sonori che la ricordano sono tratti da Speciale Gr - si diffonde in conclusione -, Fatti e uomini di cui si parla, con Rino Icardi, del 22 gennaio 1974e Baobab, Radio1, del 25 aprile 2002. Seguiranno le testimonianze e i ricordi raccolti nel programma del Terzo Anello di Radio tre Li chiamavamo liberatori. Microstorie comuni, del 12 gennaio 2004."