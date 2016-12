Dal Pinocchio a Moby Dick, da Orson Welles a Greta Garbo su Radio6Teca

"Rai Radio 6 Teca, l'emittente digitale di Rai Radio proporrà on line sul sito www.radio6.rai.it alcune tra le pagine più belle degli archivi storici radiofonici. Così, fin dal 28 dicembre, tra le altre proposte, si potranno ascoltare le note delle stagioni 1985-86 e 1986-87 del Teatro alla Scala di Milano, i 'racconti sceneggiati' all'interno della programmazione di Radio Regioni" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



"Nell'ultimo giorno del 2016, invece, alle ore 21 sarà la volta di Pinocchio, raccontato attraverso la voce di uno tra i più importanti attori italiani: Paolo Poli. A seguire uno straordinario speciale su Nero Wolfe" prosegue la Rai.



"Il 1 gennaio, alle ore 8, Radio6Teca proporrà Moby Dick di Herman Melville: un montaggio con alcuni brani letti, tra gli altri, da Franco Cardini, Folco Quilici con un sottofondo musicale. Nel brano finale, invece, tratto dal film di John Huston del 1956, la voce sarà quella di Orson Welles. Alle 20, invece, verrà trasmesso uno speciale su Greta Garbo" si osserva in ultimo.