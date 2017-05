Radio 101: morto a 32 anni dj Stefano Mastrolitti, ipotesi suicidio

E' morto all'età di 32 anni il dj di Radio 101 Stefano Mastrolitti. Sembra che Mastrolitti stesse attraversando un periodo di depressione. Gli investigatori ipotizzano il suicidio.

Mentre rimbalza la notizia della prematura morte del dj Robert Miles, autore del celebre brano dance Children, un dramma si abbatte su Radio 101.



Il 32enne dj Stefano Mastrolitti, originario di Bari, è stato infatti trovato morto a Sesto San Giovanni (Milano). Il corpo senza vita di Stefano Mastrolitti sarebbe stato trovato da una collega ed amica, che ha subito allertato la polizia. Ancora da chiarire le cause del decesso, ma gli investigatori sembrano propendere per il suicidio.



Pare che Mastrolitti stesse attraversando un periodo di depressione dovuto a motivi famigliari: lascia un figlio di un anno e pochi mesi, Nicolò. Prima di approdare a Radio 101, dove conduceva due programmi, Stefano Mastrolitti aveva lavorato per Radionorba.