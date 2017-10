Terremoto, Mattarella: mai ricevuto lettera di nonna Peppina

Il Quirinale sul caso di nonna Peppina.

«Contrariamente a quanto dichiarato ad alcune televisioni, al Quirinale non è mai giunta alcuna lettera da parte della signora Peppina Fattori né da alcuno dei suoi familiari. Sulla base di una lettera di un comitato locale, pervenuta due settimane fa, dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria di sequestro dell'immobile, il Presidente della Repubblica è intervenuto chiedendo chiarimenti alle locali autorità, le quali hanno assunto le loro decisioni, in ambito giudiziario e amministrativo, nella responsabilità dei propri compiti», chiarisce in una nota il Quirinale, riguardo il caso di nonna Peppina, la terremotata di 95 anni sfrattata dalla casetta di legno acquistata per rimanere nei luoghi dove ha sempre vissuto perché abusiva.