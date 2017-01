Torna Quinta Colonna: Paolo Del Debbio su terrorismo e Cie

"Lunedì 9 gennaio alle ore 21.15, su Retequattro torna 'Quinta Colonna'. Nella prima puntata dopo la pausa per le festività, Paolo Del Debbio riapre il suo talk politico affrontando tutti i temi che dominano l'attualità. - viene annunciato in una nota - In primo piano, le polemiche sull'accoglienza dei migranti dopo la rivolta nel campo profughi di Conetta (Venezia) in seguito al decesso di una ragazza della Costa d'Avorio. L'episodio ha riacceso il dibattito sui Centri di identificazione ed espulsione (Cie), e il ministro dell'Interno Marco Minniti ha assicurato che il governo si sta muovendo per provvedimenti da attuare in tempi rapidi".



"Nella seconda parte, la trasmissione a cura di Raffaella Regoli si occupa dell'allarme terrorismo nel nostro Paese, dopo le parole del capo della polizia Franco Gabrielli secondo cui 'prima o poi pagheremo anche noi un prezzo, non c'è dubbio'. In studio, politici, giornalisti e persone comuni. Gli inviati del programma sono in diretta anche dalle piazze di Roma e Torino. Infine, ritornano gli interventi dissacranti di Gene Gnocchi".