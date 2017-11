Matteo Salvini a Quinta Colonna su caso Ostia e eliminazione Mondiali 2018

'Quinta Colonna', in onda giovedì 16 novembre su Rete4.

"Torna l'approfondimento politico di 'Quinta Colonna', eccezionalmente in onda giovedì 16 novembre, alle ore 21.15, su Retequattro. Il segretario della Lega Matteo Salvini apre la puntata con un'intervista faccia a faccia con Paolo Del Debbio" fanno sapere in una nota da Mediaset.



"All'ordine del giorno, l'attualità politica, il caso di Ostia, la clamorosa eliminazione della Nazionale dai prossimi Mondiali di Russia 2018 e lo scandalo per le presunte molestie nel mondo del cinema" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



"A seguire, il focus della trasmissione a cura di Raffaella Regoli si sposta sulla sicurezza nelle città italiane, dalle polemiche sulla legittima difesa alle tematiche legate all'immigrazione. Ospiti in studio e in collegamento esperti, politici e gente comune. Gli inviati di 'Quinta Colonna' sono in diretta dalle piazze di Albettone (VI), Erbezzo (VR) e Perugia" si precisa infine.