Ladri in casa anche di Lory Del Santo e Ivana Spagna, a Quinta Colonna

Assenteismo e legittima difesa a 'Quinta Colonna', in onda lunedì 13 marzo su Rete4.

"Lunedì 13 marzo, alle ore 21.15 su Retequattro, tornano le analisi e i commenti sull'attualità di 'Quinta Colonna'. - viene annunciato in una nota - Il programma condotto da Paolo Del Debbio torna a Marigliano (Napoli), dove nella scorsa puntata è stato sollevato un presunto caso di assenteismo presso gli uffici del Comune. Annunciata un'interrogazione ai ministeri dell'Interno e della Semplificazione e PA."



"A seguire, la trasmissione a cura di Raffaella Regoli si sposta a Casaletto Lodigiano, dove un ristoratore ha sparato contro dei ladri uccidendone uno. Ma è giusto difendersi da soli? Infine, le denunce dei vip sulle presunte incursioni dei ladri nelle loro case: questa settimana ospiti in studio Lory Del Santo e Ivana Spagna, che raccontano le loro esperienze. - si anticipa - In studio con Del Debbio, politici, giornalisti e gente comune. Gli inviati del programma sono in collegamento da Pisa. Infine, gli interventi comici di Gene Gnocchi."