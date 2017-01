Allarme meningite a Quinta Colonna: è meglio vaccinarsi?

"Lunedì 23 gennaio - dalle ore 20.30, su Retequattro - torna l'appuntamento settimanale con 'Quinta Colonna', condotto da Paolo Del Debbio. Il programma a cura di Raffaella Regoli si occupa dell'allarme meningite nel Paese: nuovi casi vengono segnalati quasi ogni giorno, mentre il ministro della Salute Beatrice Lorenzin annuncia il Piano di prevenzione vaccinale 2017-2019, operativo nelle prossime settimane" viene annunciato in una nota da Mediaset.



L'azienda della famiglia Berlusconi spiega in ultimo nel comunicato: "I timori sono giustificati? È consigliato vaccinarsi? Cosa bisogna fare per ottenere il vaccino? Ospiti ed esperti rispondono a tutte le domande, spiegando se la 'psicosi' è legittima o meno. Inoltre, nella seconda parte, focus su assenteisti e 'furbetti'. In studio, con Del Debbio, politici, giornalisti e persone comuni; gli inviati del programma, invece, sono in diretta da alcune piazze italiane. Infine, si ride con gli interventi di Gene Gnocchi."