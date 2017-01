Samuele Bersani e "La fortuna che abbiamo" a Quelli che il calcio

"Una nuova puntata di 'Quelli che il Calcio' andrà in onda domenica 22 gennaio, alle ore 13.40, in diretta su Rai2, con Nicola Savino e la Gialappa's band. E sarà, come sempre, una puntata ricca di ospiti e di divertimento: calcio, musica e cinema gli argomenti portanti. - viene annunciato in una nota - Alla postazione tecnica troveremo la formazione titolare, composta, come sempre, da Emanuele Dotto, voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e da Sarah Castellana. A presidiare la postazione web ci sarà Melissa Greta Marchetto. La formazione degli ospiti in studio, invece, sarà composta da: Paolo Casarin, Diego Abatantuono, la conduttrice di 'Unomattina' Francesca Fialdini, Fulvio Collovati e Jake La Furia".



"Per lo spazio dedicato alla musica, Samuele Bersani ha scelto 'Quelli che il calcio' per presentare il suo ultimo lavoro, 'La fortuna che abbiamo': si esibirà dal vivo proponendo il suo successo intramontabile 'Spaccacuore'. - si anticipa - I Calciatori brutti, ormai veri fenomeni della rete, saranno in compagnia di Tarcisio Stefani e di Kevin Prota. Gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario riserveranno nuove e divertenti imitazioni: Pantani interpreterà Paolo Di Canio e poi l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri; Max Giusti vestirà i panni di Diego Maradona, mentre Edoardo Ferrario sarà lo chef Alessandro Borghese, molto seguito dagli utenti del sito di QCC. In collegamento da Palermo, Mia Ceran e Totò Schillaci, indimenticabile bomber dei Mondiali del 1990, anno in cui portò la Nazionale italiana al terzo posto e si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere e di miglior giocatore della competizione. Nello stesso anno arrivò secondo nella classifica del Pallone d'oro".