Quelli che aspettano il Giro d'Italia con Abatantuono e Rosolino

'Quelli che aspettano il Giro d'Italia', in onda domenica 7 maggio su Rai2.

"Da domenica 7 maggio, alle 13.50 su Rai2, Nicola Savino e la Gialappa's band propongono 'Quelli che aspettano il Giro d'Italia', tre appuntamenti della versione a due ruote di 'Quelli che il calcio', che nel pomeriggio di Rai2 anticiperà in volata la diretta del Giro d'Italia numero 100. Per seguire la tappa Tortolì-Cagliari e la giornata calcistica saranno ospiti in studio: Diego Abatantuono, Paolo Casarin, Massimiliano Rosolino, Eleonora Pedron, Giorgio Terruzzi e Fulvio Collovati" rivelano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Gli aggiornamenti dal Giro d'Italia saranno invece garantiti dal giornalista di Rai Sport Francesco Pancani. Alla postazione tecnica ci sarà, come sempre, Sarah Castellana, affiancata dall'allenatore dell'Inter Beppe Bergomi, alias Edoardo Ferrario. A presidiare la postazione web Melissa Greta Marchetto. I Calciatori Brutti e lo chef Bruno Barbieri saranno collegati per gli aggiornamenti del moto GP di Spagna, a Jerez, mentre Ubaldo Pantani vestirà i panni dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Dallo stadio Dacia Arena di Udine, per l'anticipo delle 12,30 di Udinese - Atalanta saranno collegati: Bruno Pizzul, Diana Montano, moglie dell'attaccante Duvan Zapata, e il comico Omar Fantini. Mimmo Magistroni e i suonatori Mariachi, assieme allo scrittore sardo Flavio Soriga, saranno collegati dalla linea del traguardo della terza tappa del Giro, a Cagliari. Trasferta in Sardegna anche per Mia Ceran e Totò Schillaci" si chiarisce in ultimo.