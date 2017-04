I Decibel con Enrico Ruggeri a "Quelli che il Calcio"

nuova puntata di 'Quelli che il Calcio', in onda domenica 2 aprile su Rai2.

"Una nuova puntata di 'Quelli che il calcio' domenica 2 aprile, alle ore 13.40, in diretta su Rai2, con Nicola Savino e la Gialappa's Band. Alla postazione tecnica, come sempre, Emanuele Dotto, voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto', insieme a Sarah Castellana. A presidiare la postazione web, invece, Melissa Greta Marchetto. I Calciatori Brutti saranno in collegamento per nuove e divertenti pillole calcistiche Ospiti in studio: Paolo Casarin, Diego Abatantuono, l'attore Richy Memphis, interprete del film 'Ovunque tu sarai', Eleonora Pedron, Fulvio Collovati e Daniele Manusia, direttore del sito 'Ultimo Uomo'" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"Gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti e Edoardo Ferrario riserveranno nuove e divertenti imitazioni: Pantani vestirà i panni dell'allenatore del Napoli Sarri e dell'allenatore della Juve Allegri in una intervista doppia; Edoardo Ferrario sarà l'ex iena Paul Baccaglini, neo presidente del Palermo, e Max Giusti interpreterà il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e poi il cantante Francesco De Gregori" prosegue la Rai.



"Per lo spazio dedicato alla musica: il ritorno del gruppo dei Decibel capitanati da Enrico Ruggeri. Eseguiranno il brano 'My My Generation' - viene chiarito -, un omaggio ai grandi nomi del genere punk, da Lou Reed ai Sex Pistols, tratto dall'album 'Noblesse oblige', dedicato alla musica degli anni 70. In particolare all'anno 1974, in cui i Decibel diventarono il gruppo simbolo della scena alternativa italiana."



"COLLEGAMENTI DAGLI STADI: Per FIORENTINA - BOLOGNA: Massimo Orlando con Erjona Dzemaili; Per GENOA -ATALANTA: Ignazio Oliva e Benedetta Balleggi, moglie dell'ex calciatore Luca Antonini, con Emiliano Mondonico, ex allenatore; Per PALERMO - CAGLIARI: lo chef Filippo La Mantia con Flavio Soriga; Per PESCARA - MILAN: Viviana Pavone con l'attore Gianmarco Tognazzi; Mimmo Magistroni e I Mariachi saranno collegati da Milano per nuove ed esilaranti avventure" si continua.



Si illustra infine: "Da Fiera Milano City, per la 22° edizione della fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea MIART, collegamento con Angela Rafanelli e il critico d'arte Francesco Bonami. Per l'attesa del match Napoli - Juve: Mia Ceran e Totò Schillaci saranno collegati da Napoli, dove incontreranno anche i super tifosi GIGI E ROSS, conduttori con Alessandro Greco di 'Furore 20 years', il programma di intrattenimento del venerdì sera di Rai2."