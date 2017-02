Afterhours a Quelli che il calcio, in attesa della notte degli Oscar

Nuovo appuntamento con 'Quelli che il calcio', in onda domenica 26 febbraio su Rai2.

"Una nuova puntata di 'Quelli che il calcio' domenica 26 febbraio - illustrano in un comunicato dalla tv di Stato -, alle 13.40, su Rai2, con Nicola Savino e la Gialappa's Band. Francesco Mandelli e Angela Rafanelli saranno in collegamento da Los Angeles in occasione dell' 89ªedizione della 'Notte degli Oscar': la cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, la notte di domenica 26 febbraio e sarà trasmessa in più di 225 nazioni nel mondo."



"Alla postazione tecnica, come sempre, Emanuele Dotto, voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto', insieme a Sarah Castellana. A presidiare la postazione web ci sarà Melissa Greta Marchetto e da Viareggio collegamento con Mimmo Magistroni per La Sfilata dei carri di Carnevale con I Mariachi. I Calciatori Brutti saranno collegati per raccontare nuove divertenti pillole calcistiche, mentre per lo spazio dedicato alla musica, saranno ospiti gli Afterhours che eseguiranno il singolo 'Né pani né pesci', tratto da 'Folfiri o Folfox' il loro ottavo album di inediti. Dopo l'esibizione, il nerazzurro leader del gruppo, Manuel Agnelli, siederà al tavolo degli opinionisti. Accanto a lui: Paolo Casarin, Fulvio Collovati, Diego Abatantuono, Eleonora Pedron e il sampdoriano Enrico Nicolini. Gli sketch comici di Ubaldo Pantani ed Edoardo Ferrario riserveranno nuove e divertenti imitazioni: Pantani vestirà i panni dell'ex premier Matteo Renzi e poi dell'allenatore tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ed Edoardo Ferrario sarà il Pips, un ragazzo universitario sfaccendato" prosegue la Rai.



Si espone in conclusione: "Di seguito collegamenti dagli stadi: Anticipo delle 12.30 Palermo - Sampdoria: l'attore e drammaturgo Davide Enia Sassuolo - Milan: Sara Peluso con l'attore Gianmarco Tognazzi e Edoardo Maturo Genoa - Bologna: il cantante Jack Savoretti e l'attore Ignazio Oliva con l'allenatore Renato Villa Crotone - Cagliari: lo scrittore Flavio Soriga che lancerà il servizio 'Crotone Express: le peripezie da affrontare per raggiungere lo stadio del Crotone' Lazio - Udinese: la showgirl Anna Falchi e l'opinionista Karim Salvatori con Fausto Sciarappa, attore del cast 'La porta rossa', fiction in onda su Rai2. Infine da Torino: Mia Ceran seguirà ancora una volta le imprese calcistiche del Crocetta, la squadra più scarsa d'Italia. Per tentare di risollevarne le sorti, Moreno Beretta scenderà in campo e Totò Schillaci farà da motivatore tecnico."