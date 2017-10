Quarto grado su omicidio Specchia e quello di Costanza e Trifone

Nuovo appuntamento con 'Quarto Grado', in onda venerdì 13 ottobre su Rete4.

"Nuovo appuntamento - venerdì 13 ottobre, in prima serata, su Retequattro - con 'Quarto Grado'. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, mantiene i riflettori accesi sull'omicidio di Specchia" si anticipa in una nota. "Mentre il paese salentino ancora si stringe alla famiglia di Noemi Durini, con incontri e celebrazioni religiose in suffragio, gli inquirenti lavorano per delineare i contorni dell'assassinio della sedicenne. Al vaglio, soprattutto, le chat e le conversazioni memorizzate sul suo cellulare, ritrovato dalla madre della ragazza: potrebbero contenere dettagli importanti per capire gli ultimi mesi della sua relazione con il fidanzato, ora reo confesso del crimine. Tra le due famiglie, intanto, tensione resta altissima e proseguono le accuse incrociate", viene sottolineato.



"Il programma a cura di Siria Magri, inoltre, torna a occuparsi del duplice omicidio di Pordenone: - viene poi annunciato - la sera del 17 marzo 2017, i fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone venivano uccisi nel parcheggio del palasport del capoluogo friulano. L'unico indiziato è Giosuè Ruotolo, commilitone del ragazzo. In queste settimane è in corso il processo di primo grado: quali le prossime mosse di accusa e difesa?".