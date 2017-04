Dov'è Igor il russo? La caccia prosegue anche a Quarto Grado

Nuova puntata di 'Quarto Grado', in onda venerdì 21 aprile su Rete 4.

"Venerdì 21 aprile, alle 21.15 su Retequattro, tornano gli aggiornamenti sui principali casi di cronaca di 'Quarto Grado'. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Elena Tambini, parte dalla serrata caccia all'uomo che sta interessando le province di Ferrara e Bologna: centinaia di uomini delle forze dell'ordine sono alla ricerca di Igor Vaclavic, il presunto killer del barista di Budrio Davide Fabbri e del volontario guardiapesca di Portoverrara Valerio Verri" divulgano in un comunicato da Mediaset.



L'azienda di Cologno Monzese spiega in ultimo: "A lungo si è detto che l'uomo fosse braccato, ma di fatto di lui si sono perse le tracce da oltre dieci giorni. La popolazione ha paura di uscire di casa e, nonostante le decine di posti di blocco, nessuno sa dove sia finito 'Igor il russo'. A seguire, la trasmissione a cura di Siria Magri mantiene i riflettori accesi sul caso di Cirò Marina (Crotone). A quasi un mese e mezzo dal delitto di Antonella Lettieri, continuano gli accertamenti e le indagini su Salvatore Fuscaldo, il vicino della donna fermato per omicidio. Infine, 'Quarto Grado' ricorda Melania Rea, a pochi giorni dal sesto anniversario dalla sua scomparsa. Era il 18 aprile quando la casalinga di Somma Vesuviana spariva nel nulla, prima di essere ritrovata senza vita - due giorni dopo - nel bosco delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto (Teramo). Il marito Salvatore Parolisi è stato condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione."