Delitto Garlasco: il Quarto Grado sulla revisione del processo Stasi

"Nuovo appuntamento con 'Quarto Grado' venerdì 27 gennaio, alle ore 21.15, su Retequattro. Gianluigi Nuzzi, con Elena Tambini, riparte da Garlasco: la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato il 'non luogo a provvedere' per la revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in Cassazione per il delitto della fidanzata Chiara Poggi" si apprende in una nota da Mediaset.



"I giudici non sono entrati nel merito perché non il documento non era ricevibile: saranno gli avvocati del giovane a proporre - si specifica -, tra pochi giorni, formale istanza di revisione. Cosa può succedere, a questo punto? Il programma a cura di Siria Magri, poi, aggiorna sul mistero di Colognola (Bergamo): secondo quando emerso nelle ultime ore, non è possibile ottenere il DNA dal capello trovato tra le mani di Daniela Roveri, la manager uccisa il 20 dicembre."



Il Biscione segnala ancora: "'Quarto Grado' mantiene infine i riflettori accesi sul giallo di Isabella Noventa, la segretaria scomparsa a Padova nel gennaio dello scorso anno. Il 1° febbraio ci sarà l'udienza per decidere se mandare a processo i tre accusati per il delitto: Freddy Sorgato, sua sorella Debora e l'amica Manuela Cacco".