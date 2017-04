Che fine ha fatto Igor il russo? Poi inizia il "Quarto Grado" di Bossetti in appello

Nuovo appuntamento con 'Quarto Grado', in onda venerdì 28 aprile su Rete4.

"Venerdì 28 aprile - alle ore 21.15, su Retequattro - nuovo appuntamento con 'Quarto Grado'. In primo piano rimane il caso di Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, l'uomo in fuga da un mese nelle campagne tra Bologna e Ferrara. 'Igor il russo', com'è ormai conosciuto dall'opinione pubblica, sarebbe adesso accusato di un terzo omicidio, oltre a quello del barista di Budrio Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri: la Procura di Ravenna lo ritiene responsabile anche dell'omicidio, compiuto a fine dicembre 2015 a Fosso Ghiaia (Ra), del metronotte Salvatore Chianese", viene specificato in una nota.



"Intanto, la caccia all'uomo non si ferma. Gianluigi Nuzzi, con Elena Tambini, segue gli sviluppi di questo e ripercorre le tracce lasciate dal fuggitivo nella sua fuga. - si anticipa - A seguire, la trasmissione a cura di Siria Magri si occupa del caso di Sara Di Pietrantonio, la studentessa 22enne strangolata il 29 maggio 2016 lungo la Magliana, a Roma, e poi data alle fiamme. Il 5 maggio giungerà a sentenza il processo contro l'ex fidanzato Vincenzo Paduano, accusato di omicidio volontario premeditato, distruzione di cadavere, stalking e incendio. Il 27enne, nel corso dell'ultima udienza, ha dichiarato di non voler sconti di pena. Infine, si avvicina l'inizio dell'appello per Massimo Bossetti, già condannato all'ergastolo in primo grado per il delitto di Yara Gambirasio. Tornerà in Aula il 30 giugno e 'Quarto Grado' mantiene i riflettori puntati soprattutto sulle mosse della difesa".