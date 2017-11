Caso Renata Rapposelli e sentenza Giosuè Ruotolo a Quarto Grado

Quarto Grado in onda venerdì 10 novembre su Rete4.

"Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, conduce la nuova puntata di 'Quarto Grado'. La trasmissione di Retequattro che segue gli sviluppi della cronaca italiana - i processi, le vicende irrisolte e i cold case che da anni attendono la verità - va in onda venerdì 10 novembre, in prima serata. - si anticipa in una nota - Lo scorso 9 ottobre si sono perse le tracce di Renata Rapposelli, pittrice di 64 anni. La donna, che viveva ad Ancona, aveva raggiunto Giulianova (Teramo) per incontrare l'ex marito e il figlio, Giuseppe e Simone Santoleri. Negli ultimi anni, i rapporti dei due con Renata non erano buoni, soprattutto a causa dell'assegno di mantenimento da lei richiesto dopo la fine del matrimonio. Secondo quanto dichiarato agli inquirenti, quel giorno l'ex coniuge l'avrebbe riaccompagnata, con la propria auto, fino a Loreto, dove poi la donna sarebbe stata fatta scendere. L'obiettivo primario degli inquirenti, adesso, è far luce su tutte le complesse dinamiche all'interno di questa famiglia, ma intanto il sostituto procuratore ha iscritto i due uomini nel registro degli indagati: l'accusa, per loro, è di omicidio in concorso e occultamento di cadavere, però le ricerche del corpo, al momento, si sono rivelate infruttuose".



"Il programma a cura di Siria Magri, inoltre, racconta il giorno della sentenza di primo grado per il giallo di Pordenone: Giosuè Ruotolo, il militare imputato per l'omicidio del suo commilitone Trifone Ragone e della fidanzata di quest'ultimo Teresa Costanza, è stato condannato all'ergastolo e a due anni di isolamento diurno. Accolta in pieno la richiesta degli avvocati dell'accusa, secondo cui il duplice omicidio sarebbe avvenuto per la rivalità personale e professionale nei confronti del giovane e per la gelosia nei confronti della ragazza".