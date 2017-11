Caso Denis Bergamini e processo Giosuè Ruotolo a Quarto Grado

Quarto Grado, in onda venerdì 3 novembre su Rete4.

"Venerdì 3 novembre, in prima serata su Retequattro, Gianluigi Nuzzi - con Alessandra Viero - conduce la nuova puntata di 'Quarto Grado'. - viene annunciato in una nota - In apertura, la possibile svolta nel caso di Denis Bergamini, il calciatore 27enne trovato cadavere sotto un camion sulla Statale 106 Ionica, a pochi chilometri da Cosenza, il 19 novembre 1989. Per anni la vicenda è stata trattata come un suicidio, un'ipotesi alla quale la famiglia e gli amici non hanno mai creduto. Una superperizia medico-legale - disposta dopo la riapertura dell'indagine voluta dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari - riaprirebbe il giallo: lo sportivo sarebbe morto per soffocamento, quindi il decesso sarebbe antecedente al momento dell'impatto col mezzo. Al momento sono indagati l'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò (che è anche unica testimone del caso) e l'autista del camion Raffaele Pisano. Cosa c'è dietro la tragica fine di una promessa del calcio italiano? C'è davvero un assassino a piede libero da quasi 28 anni?".

"Il programma a cura di Siria Magri, inoltre, continua a seguire gli sviluppi del processo per il giallo di Pordenone, l'assassinio della coppia di fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza. - si anticipa quindi - Alla sbarra c'è Giosuè Ruotolo, la sentenza è attesa a giorni e la difesa ha chiesto l'assoluzione. Focus anche sulla nuova udienza, a Ravenna, per il delitto di Giulia Ballestri. Imputato è il marito della donna, il 'dermatologo dei vip' Matteo Cagnoni. Fra i primi chiamati a testimoniare, i familiari e alcuni amici della vittima".