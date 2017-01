Alessandra Viero incinta: a Quarto Grado arriva Elena Tambini dal TgCom24

"Cambio in corsa a 'Quarto Grado'. Da venerdì 20 gennaio il conduttore della trasmissione Gianluigi Nuzzi sarà affiancato da Elena Tambini, volto di TgCom24. La giornalista sostituisce Alessandra Viero, in congedo maternità" viene annunciato in una nota.



"Elena Tambini approda dunque nella squadra del programma curato da Siria Magri per introdurre le storie di puntata, illustrandone - insieme agli esperti ospiti in studio - gli aspetti tecnici, legali, informatici e scientifici. Giornalista professionista, è laureata in Economia e gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo presso l'Università Cattolica di Milano. Prima di approdare a Mediaset, nel 2015, collabora con alcune testate locali della provincia di Como, dov'è nata: dapprima impegnata nella squadra di Premium Sport (dove partecipa alla trasmissione 'La moviola è uguale per tutti' e presenta, al fianco di Sandro Sabatini, il programma 'You Premium'), quindi nella redazione della all news TgCom24, dove - oltre alle edizioni del tg - Tambini conduce il contenitore di approfondimento 'Dentro i fatti'. Appassionata di calcio, dal 2006 al 2015 è stata arbitro di numerosi incontri e iscritta all'Associazione italiana arbitri; nello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro 'Amore e fuorigioco'", si specifica.