Malore per Pupo: sarà operato per calcoli renali. Annullati concerti

Malore per Pupo, che nei prossimi giorni sarà operato a causa di alcuni calcoli renali. Alcune date del suo tour sono state quindi annullate.

"Grazie a tutti per l'affetto ed il sostegno. Mi è di grandissimo aiuto" scrive su Facebook Pupo, rassicurando così tutti i suoi fan. Il cantante, infatti, ha accusato nella notte tra il 6 e 7 agosto un malore dovuto ad alcuni calcoli renali che costringeranno Pupo ad essere sottoposto, nei prossimi giorni, ad un intervento chirurgico.

Proprio per questo motivo, è probabile che alcune tappe del tour di Pupo tra Italia, Russia e paesi ex sovietici saranno annullate.

Pupo (al secolo Enzo Ghinazzi) si è sentito male proprio dopo un concerto in Toscana, e subito ricoverato all'ospedale della Misericordia di Grosseto. Annullata quindi con certezza la data di mercoledì prossimo a Merano.