Valanga Rigopiano, il testimone: ho dato l'allarme ma nessuno mi ha creduto

Mentre ribalzano ancora le parole di Fabrizio Curcio che chiede di non sollevare polemiche perché "il sistema della Protezione Civile rappresenta il Paese, e credo che il Paese vada rispettato", una testimonianza rivelerebbe che qualcosa non sembra aver funzionato nella macchina dei soccorsi prima che la valanga travolgesse l'hotel Rigopiano, imprigionando circa 35 persone.



Nel tardo pomeriggio di oggi, si contano due superstiti (perché erano fuori dall'hotel Rigopiano quando è scesa la valanga) e tre vittime estratte dalle macerie ma si teme che ci siano "molti morti".



Forse però questa tragedia si sarebbe potuta evitare. Quintino Marcella, titolare di un ristorante a Silvi e amico di Giampiero Parete, uno dei due uomini salvi dopo la valanga (che attende di avere notizie della moglie e dei suoi due figli rimasti intrappolati nell'hotel Rigopiano), ha infatti raccontato che a causa del pericolo slavine uno spazzaneve sarebbe dovuto andare a prendere e portare via tutti gli ospiti dell'albergo alle ore 15 di ieri pomeriggio.



L'arrivo dello spazzaneve, poi, sarebbe stato posticipato alle ore 19:00, nonostante Quintino Marcella avesse dato l'allarme al centro di coordinamento della prefettura sull'imminente pericolo alle 17.40. Ma "sono stato ignorato", afferma Quintino Marcella, rivelando che la centralinista gli avrebbe risposto: "Guardi, ho chiamato due ore fa l'albergo ed era tutto a posto". A quel punto, il ristoratore chiama "118, 112, 115" ma la macchina dei soccorsi sarebbe partita solo alle ore 20:00. A causa delle condizioni metereologiche avverse, infatti, lo spazzaneve non è arrivato all'hotel Rigopiano nemmeno alle ore 19:00.



Ed infatti i primi soccorsi all'hotel Rigopiano ormai distrutto e spostato di una decina di metri dalla valanga sono arrivati solo alle ore 4 del mattino successivo, forse davvero troppo tardi per chi da quasi 24 ore è sotto metri e metri di neve.