Terremoto Centro Italia: ordinate 3.805 casette, consegnate 396

La Protezione Civile fa il punto sulle casette consegnate ai terremotati del Centro Italia.

"Proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - Soluzioni Abitative in Emergenza nei territori colpiti dal terremoto. A oggi - fa sapere in una nota la Protezione Civile -, secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, sono complessivamente 3.805 le Sae ordinate per i 51 comuni che ne hanno fatto richiesta."

L'organizzazione espone inoltre: "Sono stati completati i lavori in 25 aree - 3 a Norcia, 5 ad Accumoli, 15 ad Amatrice, una ad Arquata e una a Calcara di Torricella -, e sono state consegnate ai sindaci 396 casette."



"Altre 177 aree ritenute idonee sono state consegnate ai consorzi incaricati della progettazione delle opere di urbanizzazione per la successiva installazione delle Sae, e in 92 di queste sono in corso i lavori. In particolare, la regione Abruzzo ha ordinato finora 218 Sae da installare tra i tredici Comuni interessati e ha consegnato alle ditte 26 aree per l'avvio dei lavori. Sono 4 al momento i cantieri aperti mentre un'area è stata consegnata al sindaco. Sono 755 gli ordinativi emessi dalla Regione Lazio per i sei Comuni più colpiti dai terremoti. Su 20 aree (15 ad Amatrice e 5 ad Accumoli) i lavori sono già conclusi. Altre 52 aree sono state consegnate e su 23 di queste sono in corso i lavori per l'installazione delle Sae" si prosegue.



Viene chiarito quindi: "La regione Marche ha ordinato, a oggi, 1.899 soluzioni abitative per i ventinove Comuni che ne hanno segnalato l'esigenza; 66 aree sono state consegnate alle ditte e in 46 di queste sono aperti i cantieri, mentre è conclusa la prima area di Arquata del Tronto."

"Nella Regione Umbria, infine, sono stati effettuati ordinativi per 933 Sae, che saranno installate nei tre Comuni che ne hanno fatto richiesta. Oltre alle aree di Norcia che ospitano le 101 casette già assegnate ai cittadini, sono 33 le aree consegnate ai consorzi e su 19 di queste sono in corso i lavori. Sul sito istituzionale del Dipartimento è possibile consultare la mappa interattiva sullo stato di avanzamento dei lavori di installazione delle Sae" si conclude.