Prix Italia 2017: a Milano sull'evoluzione delle fake news

Nel 2017 a Milano riprende la formula itinerante di Prix Italia.

"La 69° edizione del Prix Italia si svolgerà a Milano dal 29 settembre al primo ottobre 2017. Il Prix Italia è il più antico Festival internazionale dedicato ai Media in Europa e premia ogni anno l'innovazione e l'eccellenza in ambito televisivo, radiofonico e multimediale. - viene scritto in un comunicato della tv di Stato - Dopo la positiva esperienza di Lampedusa, luogo simbolo scelto lo scorso anno per una riflessione sul racconto delle migrazioni, la giuria internazionale del Premio ha sollecitato il ritorno alla formula itinerante che dal 1948 in poi lo ha portato in oltre 30 città e località italiane. Per il 2017 la rassegna organizzata dalla Rai si concentrerà sull'evoluzione della Comunicazione al tempo dei social e delle fake news. Il programma proporrà eventi realizzati in collaborazione con Istituzioni italiane e internazionali, nonché con aziende di punta del mondo della ricerca e della comunicazione globale."