Primo Maggio ma di lavoro per oltre 1 milioni di operatori del "fuoricasa"

L'Ufficio Studi della Fipe pubblica i dati sui lavoratori non in festa il Primo Maggio.

"Primo maggio Festa del lavoro ma non per il milione e più di operatori di bar, ristoranti, stabilimenti balneari e tutto il comparto del fuoricasa. Un settore che sarà pienamente operativo anche lunedì 1 maggio, come confermano i dati dell'Ufficio Studi della Fipe" viene sottolineato in una nota.



"Quello del fuoricasa è un mondo che non si ferma mai e non conosce feste, vacanze e domeniche - commenta Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe -. Non c'è quindi migliore occasione del Primo Maggio per un plauso a tutti i lavoratori del settore che accompagnano senza pause le giornate degli italiani, sia quelle lavorative che quelle di vacanza, offrendo, oltre ad un buon caffè e molto altro, sorrisi, cordialità e, soprattutto professionalità. Valori che rendono i nostri bar, le nostre caffetterie e gelaterie, i nostri ristoranti, 'centri di accoglienza' e testimonial di qualità ed eccellenza, per l'Italia nei confronti dei turisti da tutto il mondo che la visitano".



"Nel dettaglio, - si specifica - saranno in totale 1.293.084 gli operatori del 'fuoricasa' al lavoro il 1 maggio, di cui 859.901 dipendenti e 433.183 indipendenti. Per quanto riguarda la tipologia di pubblico esercizio, 312.335 lavoratori saranno operativi nei bar, 582.332 nei ristoranti, 18.585 negli stabilimenti balneari al momento in attività e 6.939 nelle discoteche. Dei lavoratori dipendenti che non festeggeranno il 1 maggio il 51,1% sono donne e il 48,9% uomini; prevale nettamente la percentuale di italiani (il 73,1% a fronte di un 26,9% di stranieri). Per quanto riguarda infine la tipologia di contratto il 64,3% dei lavoratori operativi ha un contratto a tempo indeterminato, contro un 19,9% di lavoratori a tempo determinato e un 16,5% di stagionali. La formula full time prevale nel 50,4% dei casi, a fronte di un 49,6% di part time".