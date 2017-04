Primo Maggio a Portella della Ginestra per i 70 anni dell'eccidio

I sindacati CGIL, CISL e UIL quest'anno festeggeranno il Primo Maggio a Portella della Ginestra (Palermo).

"La Festa dei Lavoratori si celebrerà quest'anno a Portella della Ginestra, in provincia di Palermo. I segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno scelto per il prossimo Primo Maggio la località siciliana in occasione dei 70 anni dallo storico e tragico eccidio" viene scritto in una nota dai sindacati.



"Alle ore 8 è previsto il ritrovo dei partecipanti alla Casa del Popolo di Piana degli Albanesi e alle ore 8.30 ci sarà la deposizione di una corona di fiori al cimitero in memoria dei caduti - si prosegue -, alla presenza delle autorità civili e religiose."



"Alle ore 9.30 partirà il corteo, che sfilerà nelle strade della cittadina per arrivare davanti alla Casa del partigiano. A seguire, ci si sposterà con un servizio di navette da Piana degli Albanesi a Portella della Ginestra, dove alle 11 partirà il corteo che porterà i manifestanti al Sasso di Barbato. Qui sono previsti gli interventi di delegate e delegati e dalle 12.10 quelli dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, che saranno trasmessi in diretta da Rai 3. La chiusura della manifestazione è prevista per le ore 13.15. Nel pomeriggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, si svolgerà il tradizionale ' Concertone ', promosso da Cgil, Cisl e Uil. Un appuntamento che dal 1990, nel giorno della Festa dei Lavoratori, raduna migliaia di spettatori per otto intense ore di musica, in diretta dalle 15 a mezzanotte su Rai 3 www.primomaggio.net" informano infine le organizzazione sindacali.