1 maggio 2017: Cgil, Cisl, Uil a Portella della Ginestra, Sicilia

I sindacati a Portella della Ginestra il 1 maggio 2017.

"Il Primo Maggio 2017 sindacale di quest'anno si svolgerà in Sicilia, a Portella della Ginestra, in occasione dei 70 anni dallo storico e tragico eccidio" , viene annunciato in una nota congiunta dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo..