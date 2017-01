Malika Ayane, cancro e metodo Hamer a Presadiretta

"'Presadiretta' nella seconda puntata del nuovo ciclo, in onda lunedì 16 gennaio, alle 21.15, su Rai3, propone un'importante inchiesta dedicata ai ciarlatani della salute e a chi promette guarigioni miracolose da malattie come il cancro. - viene anticipato in una nota - Un doloroso viaggio tra l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti e il Messico, tra storie, testimonianze inedite, interviste esclusive, per fare luce sul mondo di chi è pronto a speculare sul dolore degli altri".



"A partire dalle teorie del dottor Hamer, ex medico tedesco che più di 30 anni fa ha elaborato la teoria in base alla quale il tumore sarebbe la risposta a 'un conflitto non risolto' e dunque ha elaborato metodi di cura alternativi, fino ai suoi seguaci molto attivi ancora oggi. - si riassume - Il cosiddetto metodo Hamer sostiene che 'il tumore è utile', che le metastasi non esistono e soprattutto che il cancro non va curato perché il corpo è in grado di guarire da solo. Niente chemio, radio o antidolorifici. Gli hameriani e gli altri 'guaritori' alternativi propongono metodi di cura a base di integratori vitaminici, clisteri di caffè, dieta vegana, ma anche aloe, ginseng o artemisia. Nessuno di questi purtroppo seguitissimi 'guaritori' ha mai prodotto alcun dato, metodologia o protocollo con evidenze scientifiche. Non esistono prove insomma, solo molta propaganda. Un vero e proprio business che fattura cifre da capogiro, che non conosce confini, e che purtroppo è in costante crescita. Da anni, amici e parenti dei malati di cancro che hanno deciso di abbracciare le cosiddette cure alternative, come il metodo Hamer, denunciano. Il problema non sono le terapie ufficiali, non si muore di chemioterapia ma di tumore.



"Poi il programma proporrà un approfondimento dal titolo 'Viteh24'. - viene annunciato - Quando arriva la notte e le strade delle città si svuotano, c'è sempre qualcuno che continua a lavorare e questo lo sappiamo. Ma da qualche tempo le vite a orario continuato non sono più solo quelle dei poliziotti, dei turnisti o tra le corsie degli ospedali. Dalla toeletta per cani, alle palestre, dai supermercati alle università, i servizi h24 si sono moltiplicati. Come incide questo nuovo modello produttivo sulla qualità delle nostre vite e del nostro sonno? E soprattutto, l'economia a orario continuato ha creato nuova occupazione o maggiore sfruttamento?".



"Infine per la rubrica 'Iacona incontra', il conduttore ha incontrato Malika Ayane. Una delle più belle voci della musica italiana e ambasciatrice di Oxfam Italia, un grande network internazionale che riunisce Organizzazioni di paesi diversi, che lavora contro la diseguaglianza e contro la povertà" viene sottolineato infine.