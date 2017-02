La "Roma criminale" in Presadiretta

Nuovo appuntamento con Presadiretta, con le inchieste 'Non passa lo straniero' e 'Roma criminale', in onda lunedì 13 febbraio su Rai3.

"Lunedì 13 febbraio alle 21.15 Rai3 trasmette una nuova puntata di 'Presadiretta' - viene esposto in una nota dalla tv di Stato -, dal titolo 'Non passa lo straniero' di Raffaella Pusceddu. Le telecamere entrano nel vivo di quello che ormai è il problema politico numero uno in Europa: la gestione dell'immigrazione."



"Un viaggio nell'Europa dove le destre xenofobe e razziste hanno indossato i più rispettabili abiti del populismo e soffiando sul fuoco della paura conquistano nuovo elettorato. Un viaggio nel Nord e nell'est Europa per tastare il polso dei partiti nazionalisti che si candidano a governare l'Europa di domani" prosegue la Rai.



"La Bulgaria, il cui sorvegliatissimo confine con la Turchia è ormai chiuso da una barriera di 300 chilometri di filo spinato e frequentato da ronde paramilitari, che organizzano battute di caccia al clandestino" si continua.



"La Germania alle prese con i movimenti politici nazionalisti, patriottici e anti islamici come Pegida o Alternativa per la Germania, che diventano sempre più forti con l'avvicinarsi dei prossimi appuntamenti elettorali. L'Austria dove a dicembre scorso Norbert Hofer per poco non è diventato il primo Capo di Stato di estrema destra in Europa" si osserva.



"Che Europa ci aspetta da qui a qualche anno? Sopravviverà lo spirito dei padri fondatori - si riporta -, la moneta unica, l'area Schengen, l'Europa insomma che abbiamo vissuto negli ultimi decenni?"



Si sottolinea inoltre: " A seguire 'Roma criminale' di Danilo Procaccianti. Mafia, 'ndrangheta, camorra, la Capitale è assediata dai grandi gruppi criminali. La criminalità organizzata è riuscita a inquinare tutti i settori economici e produttivi della Capitale, anche quelli legali ed è ormai presente ovunque. Una mappa dai confini invisibili all'interno della quale le mafie si spartiscono interessi milionari. Dalle periferie al centro storico le mafie sono impegnate nel riciclare il denaro sporco frutto del narcotraffico. Soltanto la Dia, la Direzione Investigativa Antimafia, negli ultimi cinque anni ha sequestrato patrimoni per un miliardo e mezzo di euro. A Presadiretta, testimonianze e intercettazioni esclusive e un'importante intervista al procuratore aggiunto della Direzione antimafia di Roma Michele Prestipino, un magistrato impegnato nelle più importanti indagini contro le cosche nella Capitale."



Si comunica in conclusione: " E poi un nuovo appuntamento con le interviste di 'Iacona incontra'. La straordinaria storia di una ragazza speciale Nujeen Mustafa, che su una sedia a rotelle è riuscita con i suoi fratelli a fuggire dalle bombe di Aleppo in Siria e ad arrivare fino in Germania. Un viaggio terribile e una testimonianza di grande coraggio e amore per la vita."