Assolo di Laura Morante: in prima tv su Premium Cinema HD

In tv: il film 'Assolo' in onda giovedì 17 agosto su Premium Cinema HD.

"Assolo è la proposta in prima visione tv di Premium Cinema HD per il prime time di giovedì 17 agosto. - viene annunciato in una nota - Seconda prova dietro la macchina da presa per Laura Morante, 'Assolo' vede protagonisti la stessa regista ed un cast di prima grandezza composto da Piera Degli Esposti, Francesco Pannofino, Lambert Wilson, Marco Giallini, Angela Finocchiaro, Gigio Alberti, Antonello Fassari e Carolina Crescentini".

La trama: "La vita di Flavia (Morante), donna fragile e insicura con due matrimoni alle spalle, due figli, un cane in prestito e alla disperata ricerca del consenso e dell'affetto delle persone che la circondano, viene narrata attraverso gli incontri con la sua psicologa, la dottoressa Grunewald (degli Esposti). Incapace di separarsi emotivamente dagli ex mariti Gerardo (Pannofino) e Willy (Alberti), Flavia intrattiene rapporti amichevoli anche con le loro nuove compagne, Giusi (Emanuela Grimalda) e Ilaria (Crescentini). Nonostante la famiglia allargata, Flavia è però sempre sola e incapace di raggiungere obiettivi come la patente di guida o un corso di tango".