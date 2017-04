Premio Strega Ragazze e Ragazzi: due speciali web con vincitori e finalisti

Rai Cultura presenta due speciali pubblicati su internet riguardo il Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

"David Cirici, autore di 'Muschio', e Luigi Garlando, 'L'estate che conobbi il Che'. Sono i vincitori della seconda edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, rispettivamente per la categoria più sei anni e per la categoria più undici, premiati alla Fiera del Libro dei Ragazzi di Bologna, e protagonisti degli Speciali web presentati da Rai Cultura on line giovedì 6 aprile al portale www.letteratura.rai.it" illustrano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Insieme alle loro, saranno proposte le interviste degli altri finalisti. Attraverso gli Speciali si potrà avere un quadro molto ampio delle tendenze in atto nella letteratura per ragazzi. Tra i temi affrontati, in particolare, la guerra, l'alimentazione, il mito, lo sport, le favole, la storia, il bullismo, la filosofia, l'emarginazione. Ai due vincitori va un premio di 5.000 euro, assegnato da una giuria di 60 scuole dislocate in tutta Italia e all'estero" si sottolinea in conclusione dalla Rai.