Poste: in piano industriale mancano investimenti in logistica, dicono sindacati

Slc Cgil e Uilposte sul piano industriale di Poste Italiane.

"Apprendiamo dalla stampa nazionale alcune indiscrezioni relative alle linee del costruendo piano industriale, in mano al Dott. Del Fante, AD di Poste Italiane Spa. Ci fa piacere leggere, ancora una volta, la particolare attenzione che si intende porre sul settore pacchi: tuttavia, da quanto a noi presentato al tavolo di trattativa sul recapito, mancherebbero totalmente gli investimenti sulla logistica", dichiarano in una nota congiunta Nicola Di Ceglie, segretario nazionale Slc Cgil e Claudio Solfaroli Camillocci, segretario nazionale Uilposte.



I sindacati domandano quindi "in quale modo l'attuale management intenda perseguire lo scopo di diventare vettore di riferimento nazionale in tale settore".



"Per quanto concerne invece gli uffici postali, ci piacerebbe che, prima ancora che alla stampa, alcune anticipazioni fossero state rese alle parti sociali, visto il recente incontro tenuto con i vertici aziendali lo scorso 2 novembre. - si aggiunge - Le modalità con cui si intende procedere al contenimento dei costi 'usando una metodologia comune nel settore bancario' non ci trova d'accordo".



"Riteniamo necessari interventi, anche strutturali, che ben si coniughino con il mantenimento di quel mercato fatto di risparmio ed investimento, in cui l'azienda si contraddistingue da anni nello scenario nazionale. - si chiarisce - Non si può invece puntare solo su piattaforme transazionali che, seppur indispensabili, rischiano di veicolare l'azienda su strumenti informatici on line, facendole perdere quell'elemento di vicinanza ai cittadini, clienti e risparmiatori, che soltanto la presenza capillare sul territorio garantisce permettendo al contempo di mantenere un ruolo essenziale, anche rispetto a quella concorrenza che si vuole 'imitare nelle metodiche'".