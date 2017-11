Poste: con 26 miliardi di ricavi sbloccare i contratti, dicono Slc Cgil e Uilposte

Slc Cgil e Uilposte sul blocco dei contratti dei lavoratori di Poste Italiane.

"I dati di bilancio di Poste Italiane illustrati ieri dall'Amministratore Delegato Matteo Del Fante confermano quanto in questi giorni affermano Slc Cgil e Uilposte: un risultato netto consolidato di circa 720 milioni e ricavi di oltre 26 miliardi di euro consentono un adeguato e immediato rinnovo del contratto dei lavoratori postali i cui minimi salariali, lo ricordiamo ancora una volta, sono bloccati da 5 anni", dichiarano in una nota congiunta i segretari Nicola Di Ceglie e Claudio Solfaroli Camillocci.



"Il rinnovo del CCNL permetterebbe di ricreare quella serenità tra i lavoratori necessaria ad affrontare tutti quei complessi processi riorganizzativi dei servizi postali e finanziari utili a migliorare la efficienza e la qualità di Poste Italiane - precisano i sindacalisti - Slc Cgil e Uilposte ritengono che in questo modo Poste Italiane possa dare quel contributo determinante per lo sviluppo e la crescita del Paese mettendo perciò insieme diritti dei lavoratori, servizio pubblico e competitività".