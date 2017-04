Attacco USA alla Siria: Italia non si schieri in guerra di Trump, dice Civati

Pippo Civati e Giulio Marcon di Possibile commentano l'attacco USA alla Siria.

"La pace non si costruisce con le bombe. L'intervento militare in Siria di questa notte non indebolisce il sanguinario regime di Assad ma al contrario rischia di produrre un'escalation internazionale del conflitto e si configura come un atto arbitrario di guerra fuori dal diritto internazionale", chiariscono in una nota congiunta Pippo Civati e Giulio Marcon di Possibile.



"Si torni al negoziato, si cerchi con forza la soluzione politica. - esortano - L'Italia e l'Europa si facciano promotori di una vera conferenza di Pace. Si chieda un immediato cessate il fuoco a tutti i soggetti coinvolti nel conflitto siriano. Il Presidente Paolo Gentiloni venga a riferire con urgenza in Parlamento e di non schierare il nostro Paese in questa ulteriore guerra sconsiderata".