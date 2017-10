Rivoluzione Russa 100 anni dopo: con Fausto Bertinotti e Casini a Porta e Porta

In onda mercoledì 1 novembre su Rai1.

"La Rivoluzione Russa 100 anni dopo. Se ne occupa Porta a Porta, mercoledì 1 novembre alle 23.35 su Rai1, con eccezionali immagini del 1917, dei gulag e della collettivizzazione recuperate dagli archivi del KGB" diffonde in un comunicato la tv di Stato.

Viene esposto infine: "Ospiti in studio Fausto Bertinotti ex presidente della Camera e Pier Ferdinando Casini leader di Centristi per l'Europa. Interviste a Mario Tronti e a Luciana Castellina fra i fondatori de Il Manifesto."