Matteo Renzi ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, il 25 ottobre

In onda su Rai1.

"Nella puntata di domani sera di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa ci sarà il segretario del PD. Matteo Renzi sarà in collegamento con lo studio della trasmissione direttamente dal treno che sta utilizzando per compiere il giro di tutte le province italiane, fermo nella sua tappa di Benevento. Porta a Porta andrà in onda mercoledì 25 ottobre alle 23.25 su Rai1" informa in un comunicato la tv di Stato.