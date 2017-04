Facebook: come capire se account è stato hackerato

La Polizia postale spiega come poter capire se l'account Facebook è stato hackerato.

"Come facciamo a capire se il nostro account Facebook è stato hackerato?" A questa domanda di molti utenti, cerca di rispondere la Polizia postale.



"Possiamo fare diverse verifiche: - specificano in primis gli agenti - la prima cosa è controllare i luoghi da dove abbiamo fatto gli accessi al nostro profilo e confrontarli con quelli che dovessero risultare dal 'Luogo di Accesso' sul profilo. Per accedervi basta andare sulle impostazioni, sezione sicurezza e luogo di accesso, dove troveremo un elenco di tutti i dispositivi attraverso i quali sono state eseguite registrazioni sul social network. Se non compare alcun segno di 'accessi sconosciuti', ovvero se nessuno corrisponde a dispositivi e browser utilizzati per accedere al social network, è possibile chiudere le sessioni cliccando su 'Fine Attività'."



"Altri segnali che potrebbero metterci in allarme sono un improvviso cambiamento di dati nel nostro profilo e le pubblicazioni sulla nostra bacheca. - viene specificato sulla pagina Facebook 'Una vita da social' - Cosi come essere informati da amici che dicono di vederci 'online' nonostante la certezza di essere disconnessi. Va ricordato sempre che è indispensabile cambiare periodicamente la password e attivare un 'alert', in modo che possiamo ricevere una notifica ogni volta che si accede al proprio account da un browser diverso da quello con cui ci connettiamo solitamente".