Pippo Civati: Minniti chiarisca su attacchi a Ong da guardia costiera libica

Pippo Civati di Possibile contro Marco Minniti.

"Il ministro dell'Interno Marco Minniti, dopo aver disertato il Consiglio dei Ministri, ha ottenuto quello che voleva: essere indicato come il Salvatore della Patria dall'invasione di migranti… che non c'è" commenta su Facebook Pippo Civati.

"Invece di cercare gloria e riconoscimenti personali, Minniti risponda all'interrogazione di Possibile, in cui già il 22 maggio scorso abbiamo chiesto conto del primo attacco 'ante litteram' della guardia costiera libica nei confronti di una nave di una Ong. - sottolinea - Quell'operazione è stata documentata da un video girato dall'organizzazione non governativa tedesca Sea-Watch ed è stata attuata con una spericolata manovra che ha tagliato la strada e sfiorato la prua della barca della Ong, violando i regolamenti internazionali di navigazione e mettendo in grave pericolo gli equipaggi di entrambe le navi e la vita dei migranti".



"È comprensibile la tensione di Minniti rispetto alle fallimentari politiche neosalviniane del PD scelte per cercare di raggranellare qualche voto a destra, senza nemmeno riuscirci. Ma da ministro è tenuto a fornire chiarimenti su un fatto grave, purtroppo padre di quella che rischia di diventare una tragica routine" conclude Civati.