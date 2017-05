Rifiuti a Roma, Piotta: con PD a pulire la via? E poi la mondezza dove la metto

Tommaso Zanello, meglio noto come Piotta, commenta su Facebook l'iniziativa targata PD e lanciata da Matteo Renzi per ripulire dai rifiuti le strade di Roma.

"Insomma, domenica si chiede di armarsi di ramazza e maglietta gialla e di dare una 'sistematina' alle strade" scrive su Facebook Tommaso Zanello, meglio noto come Piotta, commentando l'iniziativa targata PD e lanciata da Matteo Renzi che invita i cittadini a ripulire le strade della Capitale in polemica con la gestione rifiuti dell'amministrazione M5S.



"Ora, in tutta sincerità, io già faccio fatica a tenere pulita casa mia, figuriamoci la via.

Non a caso pago qualcuno che lo faccia per me. - aggiunge il Piotta - Poi non lo fanno, anche se poi arriva puntuale la richiesta di contributo e ad essere precisi dovrebbe essere pagato quanto il servizio reso. Cioè poco o niente. Colpa di Tizio? Colpa di Caio? La risposta è boh? Ma anche #stica..i visto che nel frattempo la mondezza occupa tutto il marciapiede e parte della carreggiata".



Piotta sottolinea quindi: "In questa demagoga lotta politica di parole inutili, mentre la montagna di immondizia si fa concreta ogni giorno di più, la soluzione parrebbe essere il kit ramazza + tshirt".



"Ora, poniamo pure che io domenica mattina indossassi la mia unica maglietta gialla che possiedo, la prestigiosa Los pollos hermanos, la mondezza raccolta dove la metterei esattamente? - si domanda il cantante - Me la riporto su a casa? Nella vasca, nel vano doccia, in lavatrice? O meglio ancora nel più capiente box auto per fare festa con tutte le sorche del quartiere?".



"Che poi mi chiedo - conclude il Piotta - come si possa usare questa medesima parola per due concetti così lontani. Sarà colpa di quel sarcasmo che aleggia a Roma, assieme alla puzza di monnezza".