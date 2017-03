Pino Daniele - Il Tempo Resterà: al via prevendite biglietti del film

Aprono le prevendite dell'atteso docu-film di Giorgio Verdelli "Pino Daniele - Il Tempo Resterà", al cinema solo il 20, 21 e 22 marzo 2017 con anteprima al Teatro San Carlo di Napoli il 19 marzo, giorno del compleanno del cantautore partenopeo.

Il film sarà invece presentato in anteprima al Teatro San Carlo di Napoli il 19 marzo, giorno del compleanno di Pino Daniele, con il supporto della Regione Campania.



"Pino Daniele - Il Tempo Resterà" è stato riconosciuto come film di interesse culturale nazionale e indicato come Progetto Speciale dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, con il Patrocinio di Siae.



Molto del materiale utilizzato per comporre "Pino Daniele - Il Tempo Resterà" è infatti assolutamente inedito ed è stato selezionato appositamente dal regista Giorgio Verdelli attraverso una lunga e paziente ricerca che ha permesso che la voce narrante del film fosse quella dello stesso Pino Daniele, supportato dal contributo di Claudio Amendola.



Giorgio Verdelli spiega: "Il Tempo Resterà non è la biografia di Pino Daniele, ma per certi versi gli assomiglia molto. Mi sono fatto guidare dalle canzoni e dalle frasi di Pino che sono diventate il filo conduttore del film documentario. Abbiamo voluto fare un percorso emozionale e siamo letteralmente saliti su un autobus (ribattezzato Vaimò, come il tour del 1981) che ci ha riportato nei luoghi della Napoli di Pino Daniele, per raccontare la sua idea di musica in movimento perenne, come la società di quegli anni che lui ha interpretato con una cifra innovativa e inimitabile".