Terremoto e neve: ok stop polemiche ma serve informativa del governo, dice Forza Italia

"Vorremmo esprimere la vicinanza del Gruppo di Forza Italia alla Camera alle popolazioni delle zone colpite da questo ennesimo sciame sismico. Vorremmo anche ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per far fronte all'emergenza. Oggi non è il momento della polemica ma quello della solidarietà e della vicinanza per questa situazione drammatica da ogni punto di vista: psicologico - commenta in una nota il deputato di Forza Italia Pietro Laffranco -, economico e personale per chi vive in quelle zone che tra l'altro, in ampia parte, sono colpite dall'emergenza maltempo."



"Ritengo però che sia giusto formulare - espone in ultimo il componente della Commissione Finanze -, a nome del Gruppo di Fi, una richiesta al governo. Bisogna prevedere, ed in tempi stretti, un'informativa del governo su tutta questa vicenda. E' necessario infatti capire bene cosa stia accadendo, ma è necessario anche fare chiarezza, dopo alcuni mesi, su quanto è stato fatto. Ci sono infatti delle cose che stanno funzionando, ma ve ne sono anche, molte, che non stanno andando bene per nulla sia nella gestione dell'emergenza terremoto che in quella del maltempo."