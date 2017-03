Terremoto: anche questo settimo decreto è inadeguato, dice Laffranco (Fi)

Pietro Laffranco di Forza Italia sul decreto terremoto.

"Nella fase immediatamente successiva al sisma abbiamo dato massima collaborazione ma oggi non possiamo tacere il fatto che il governo abbia gestito in modo oggettivamente inadeguato l'emergenza terremoto e rischi di fare lo stesso in materia di ricostruzione", dichiara in una nota Pietro Laffranco, deputato di Forza Italia.



"Siamo al terzo decreto in sette mesi, ma ancora una volta però si tratta di un provvedimento insufficiente che denota la navigazione a vista sul tema. - avverte - Non c'è un'idea chiara su come procedere. Si pensi solo al fatto che, ad oggi, nessun passo avanti è stato compiuto per tornare a collegare Castelluccio con Norcia, con il forte rischio (denunciato dagli agricoltori) di non poter seminare i campi di lenticchie".



"Le modifiche della Commissione Ambiente - osserva inoltre il parlamentare - pur direzionandosi in senso positivo, sono ancora del tutto inidonee ad avere un quadro normativo adeguato. Basti pensare al sacrosanto riconoscimento dei danni indiretti, il cui stanziamento di soli 23 milioni di euro è però davvero poca cosa. Sono indifferibili nuovi interventi per favorire la ricostruzione offrendo ai cittadini e alle attività di questi territori una prospettiva di speranza".



"Presentando ulteriori emendamenti in aula cercheremo di colmare le evidenti lacune. Certo il modello di efficienza de L'Aquila è davvero lontano", dichiara infine.