Gioco d'azzardo: con riforma buco da 2,8 miliardi. Governo chiarisca, dice Fi

Pietro Laffranco, deputato di Forza Italia, sul riordino del gioco d'azzardo.

"L'intesa tra governo, regioni ed enti locali per il riordino del gioco pubblico produrrà, come ha dichiarato il sottosegretario Baretta, una forte riduzione del gioco legale in Italia. Al netto delle non irrilevanti problematiche legate al ritorno all'illegalità che ne deriverà, ovviamente ad una riduzione del gioco corrisponderà una diminuzione del gettito fiscale. Conti e dati alla mano si potrebbe trattare di 2,8 miliardi in meno, un importo di gran lunga superiore a quello ipotizzato dallo stesso Baretta che ha parlato di un calo del 10%, ossia soltanto di un miliardo di euro sui 10 incassati annualmente dallo Stato. Sono cifre enormi che non possono passare inosservate e che metterebbero in discussione gli equilibri della legge di bilancio ancora in 'costruzione'" avverte in una nota Pietro Laffranco, deputato di Forza Italia.



"Per questo ho presentato un'interrogazione urgente in Commissione Finanze alla Camera, coi colleghi Giorgetti e Savino, in cui si chiede al governo di dare una stima reale delle entrate dal gioco pubblico - cui d'altronde si era impegnato con le dichiarazioni rilasciate dal Vice ministro Casero qualche giorno fa - e, soprattutto, quali siano le misure contenute in legge di bilancio per far fronte al minor gettito che perverrà da questo comparto" precisa.

"Diversamente saremmo in presenza non solo di scarsa serietà da parte del Governo, ma soprattutto di un gigantesco buco nel bilancio dello Stato, che costituirà una pesantissima eredità per il futuro esecutivo", conclude l'esponente azzurro.