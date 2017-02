Dl banche: governo evita istituzione Commissione inchiesta, dice Laffranco (Fi)

Pietro Laffranco di Forza Italia sul decreto banche.

"Ci troviamo oggi dinnanzi al primo atto del nuovo governo Gentiloni-Renzi, in cui si è voluta perdere l'occasione per istituire la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario che tutta l'aula aveva ritenuto necessaria. Ecco perché il governo non mantiene gli impegni presi e la parola data", spiega in un comunicato il deputato di Forza Italia Pietro Laffranco in riferimento al dl Banche.



Il componente della Commissione Finanze spiega che "la materia era omogenea per istituire una Commissione d'inchiesta" e per questo ha chiesto all'Aula di "evitare il ripetersi di errori così gravi, clamorosi e gravosi".