Decreto terremoto: ok delocalizzazione temporanea imprese, dice Forza Italia

Pietro Laffranco di Forza Italia commenta il decreto terremoto.

"Uno delle poche note positive del decreto terremoto - in relazione al quale dopo la lunga discussione in aula abbiamo il dovere di ribadire che resta un provvedimento insufficiente rispetto alla complessità della drammatica questione - è l'approvazione della nostra proposta per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive che divengono possibili anche in territorio provinciale o regionale a condizione che non sia possibile all'interno dello stesso Comune oppure sia eccessivamente onerosa e con l'accordo di entrambi i Sindaci" rende noto il deputato di Forza Italia Pietro Laffranco.



"E' un'ulteriore possibilità di far ripartire l'economia delle aree terremotate senza però perdere definitivamente la localizzazione delle imprese e, quindi, senza impoverire il tessuto socio economiche di queste zone" puntualizza in ultimo il parlamentare azzurro.