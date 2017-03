Decreto terremoto: governo non ignori allarme dei sindaci, dice Laffranco (Fi)

Pietro Laffranco di Forza Italia sil decreto terremoto.

"I Comuni colpiti dal sisma rischiano il dissesto finanziario a causa del testo del decreto terremoto che la Camera ha approvato la scorsa settimana" espone in un comunicato Pietro Laffranco, deputato di Forza Italia.



"Forza Italia ha sempre detto che il testo era lacunoso ed insufficiente - riflette dunque il parlamentare azzurro -, non adatto a risolvere tutti i problemi che i comuni e le popolazioni stanno vivendo."



Osserva: "Abbiamo votato no al decreto terremoto proprio per questo motivo, ma l'allarme lanciato dai sindaci di alcuni comuni ricompresi nell'area del cratere, sul possibile dissesto a cui vanno incontro non può essere ignorato."



"Speriamo che il governo e la maggioranza al Senato abbiano un atteggiamento più aperto rispetto a quello tenuto alla Camera e che decidano di affrontare davvero i problemi che i Sindaci dell'area colpita stanno evidenziando" prosegue.



"Fare un decreto autoriferito che non ascolta i territori e le persone che dovrebbe aiutare è inutile se non addirittura nocivo" diffonde in conclusione.