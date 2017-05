Banca Etruria: audire ex Ad Unicredit Ghizzoni su Boschi, dice Laffranco (Fi)

Pietro Laffranco di Forza Italia chiede che venga convocato in Parlamento l'ex Ad di Unicredit sul caso Banca Etruria.

"Abbiamo avanzato una richiesta formale al Presidente della Commissione Finanze della Camera, Maurizio Bernardo, affinché convochi ufficialmente per un'audizione l'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni", riferisce in una nota il deputato di Forza Italia Pietro Laffranco, in merito al caso Banca Etruria scoppiato dopo quando scritto nel suo ultimo libro da Ferruccio De Bortoli su Maria Elena Boschi.



"Su cosa Ghizzoni debba essere audito è facilmente immaginabile. - prosegue infatti il parlamentare azzurro - E' necessario, dopo le affermazioni fatte da Ferruccio De Bortoli nel suo libro, capire se davvero il Sottosegretario Maria Elena Boschi quando era ministro per le Riforme abbia chiesto all'ex ad di comprare la 'banca del suo babbo', ossia Banca Etruria."



"Questi ultimi inquietanti risvolti legati a Banca Etruria dimostrano - conclude -, qualora ve ne fosse bisogno, che Forza Italia aveva ragione quando ha chiesto a gran voce che la questione delle banche popolari venisse inserita nella Commissione d'inchiesta bicamerale sul sistema bancario. E se a pensar male si fa peccato ma a volte ci si azzecca oggi viene facile sospettare che il PD abbia voluto tener fuori le popolari dalla Commissione perché forse qualcosa da nascondere c'è."