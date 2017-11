Pietro Grasso: sconfitta PD in Sicilia colpa mia? Scusa patetica

Pietro Grasso replica a chi nel PD l'ha accusato di essere la causa principale della sconfitta dei dem alle regionali in Sicilia.

Invece di una seria riflessione politica sulla sconfitta in Sicilia, il PD addossa la principale responsabilità a Pietro Grasso perché non avrebbe avuto il coraggio di candidarsi alle regionali.

"Imputare a Grasso il risultato che si va profilando per il PD, peraltro in linea con tutte le ultime competizioni amministrative e referendarie, è una patetica scusa, utile solo ad impedire altre e più approfondite riflessioni, di carattere politico e non personalistico, in merito al bilancio della fase attuale e alle prospettive di quelle future" si legge infatti in una nota del Presidente del Senato.



A puntare in particolare il dito contro Pietro Grasso, da pochi giorni fuori dal PD e sempre più vicino a diventare il leader di MDP, il renziano Davide Faraone, sottosegretario alla Salute, che attacca poi i bersaniani: "La candidatura di Fava ha avuto come unico obiettivo quello di danneggiare il PD e il centrosinistra. Tutti coloro che continuano a vedere in Matteo Renzi un nemico non si rendono conto che favoriscono Matteo Salvini e il M5S".