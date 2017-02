Grasso: inammissibile fideiussione per Ryder Golf in salva banche

Il presidente del Senato Pietro Grasso ha dichiarato inammissibile l'emendamento per la fideiussione da 97 milioni a favore della Ryder Golf Cup 2022, approvato ieri in Commissione Finanze all'interno del decreto salva banche. "E' estraneo per materia dal provvedimento e non c'entra nulla con la tutela del risparmio", afferma infatti Grasso, che ottiene il plauso dalle opposizioni visto che l'emendamento era stato presentato e approvato dal PD.



Ed infatti, ad ironizzare è anche il governatore della Puglia Michele Emiliano, da tempo in contrasto con Matteo Renzi ed il suo governo, il quale osserva: "Allora non siamo solo il partito di banchieri e petrolieri, ma anche di golfisti. Una triste marcia trionfale".



A spendersi in particolare a favore dell'emendamento era stato il ministro dello Sport Luca Lotti. "Bisognava spiegarlo meglio agli italiani, non è stato fatto. Un errore. Così, è sembrato chissà cosa. Ma queste sono garanzie per pagamenti che devono avvenire nei prossimi dodici anni. Io non sono affatto pessimista, indietro non si torna. L'Italia ha già perso la candidatura olimpica, non scherziamo", sottolinea invece presidente della Federgolf, Franco Chimenti, che è riuscito a portare a Roma la Ryder Cup di golf.