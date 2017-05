Pierdavide Carone smentisce che "ringrazierà solo se stesso"

Pierdavide Carone, ex concorrente di Amici, interviene per smorzare un chiacchiericcio attorno a un tweet che ha postato un po' di tempo fa.

"Ciao a tutti, sono giorni ormai che sento del chiacchiericcio attorno a un tweet che ho postato un po' di tempo fa in cui scrivevo: 'Quando sarà, avrò solo me stesso da ringraziare, e sarà più godereccio di un gelato fragola, limone e panna. Fin lì, testa bassa e pedalare!'" scrive su Facebook Pierdavide Carone, ex concorrente di Amici.



"Finora non mi ero espresso perché non volevo dare troppo peso alla cosa, però siccome vedo che le persone che vengono ai miei concerti o a qualsiasi altro evento che mi riguardi continuano a chiedermi se io ce l'avessi con qualcuno o con qualcosa, ritengo opportuno rompere il silenzio per dire che in quel tweet c'era la mia vita, me stesso, come credevo (ingenuamente, e di questo mi assumo la completa responsabilità) fosse chiaro, salvo poi essere strumentalizzato da qualche 'testata blog' che talvolta crea vespai anche dal nulla" chiarisce il cantante.



"Chiedo a queste stesse testate, con la stessa celerità con cui hanno montato un caso che non c'era, di poter riportare questa mia smentita, smentita che (questa sì) è reale e vuole dire esattamente ciò che sta dicendo" conclude Pierdavide Carone.