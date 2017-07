Morto Pelosi ma non verità su omicidio Pasolini, racchiusa in una cassetta di sicurezza

E' morto per un tumore all'età di 59 anni Pino Pelosi, condannato per l'omicidio di Pier Paolo Pasolini. L'avvocato di Pino Pelosi però rivela: "La verità sull'uccisione di Pasolini è racchiusa in una cassetta di sicurezza".

"La verità non è morta con Pino Pelosi" assicura il suo legale Alessandro Olivieri, che ha aiutò a scrivere l'autobiografia di colui che è statro condannato per l'assassinio di Pier Paolo Pasolini. Giuseppe Pelosi è infatti morto all'età di 59 anni all'ospedale Gemelli di Roma, dove era ricoverato per un tumore. Circa 20 giorni fa, Pelosi si era sposato.

Pino Pelosi fu accusato dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 ad Ostia, quando aveva 17 anni. Inizialmente fu fermato per il furto della sua auto, ma i sospetti ricaddero sul giovane quando accanto al cadavere del regista e scrittore fu rinvenuto un anello regalato a Pelosi da Johnny lo Zingaro (al secolo Giuseppe Mastini), evaso pochi giorni fa dal carcere di Rebibbia.



Interrogato una prima volta, Pino Pelosi ammise che Pasolini l'aveva abbordato alla stazione Termini e che l'uccisione avvenne al termine di una lite tra omosessuali. Il ragazzo sostenne che all'Idroscalo non c'era nessun'altro. In primo grado, però, i giudici lo ritennero colpevole di "omicidio volontario in concorso con ignoti". In Appello e in Cassazione, invece, i giudici ritennero estremamente improbabile che il ragazzo avesse avuto dei complici.

Dal giorno dell'arresto, Pino Pelosi entrò e uscì più volte dal carcere fino a riaquistare difinitivamente la libertà nel 2009. Da allora, Pelosi cambiò versione sulla morte di Pasolini, sostenendo prima in una intervista (a pagamento) poi in un libro che lo scrittore fu ucciso da tre persone dall'accento siciliano. Nino Marazzita, avvocato della famiglia di Pier Paolo Paasolini, chiese la riapertura del processo ma il tutto fu poco dopo archiviato.



Nella sua autobiografia, Pino Pelosi scrisse che si autoaccusò del delitto di Pasolini per paura, versione a cui crede anche il legale che l'aiutò nella stesura del libro. All'agenzia Dire Alessandro Olivieri confessa: "Una parte delle informazioni non sono state date e sono gelosamente custodite in una cassetta di sicurezza, perché sono troppo forti. - aggiungendo - Quindi esiste una verità. Ma è talmente pesante e difficile da poter raccontare con semplicità. Vedremo, mi lascerò consigliare, parlerò con i familiari e parlerò anche con qualche altro collega per vedere come e quando tirar fuori tutto quello che so".